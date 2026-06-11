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ਮੋਗਾ 'ਚ AAP ਦੀ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਬਣੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

MOGA NEW MAYOR
ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 11, 2026 at 4:18 PM IST

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ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ 50 ਵਿੱਚੋਂ 42 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੀਟ

ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਬੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।"

ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। -ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮ

ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੇਅਰ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

'ਆਪ' ਨੂੰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

TAGGED:

ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
AAP ਮੇਅਰ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ
MOGA VINEPAL KAUR MAYOR
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ
MOGA NEW MAYOR

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