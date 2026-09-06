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ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

BARNALA POND DEATH NEWS
ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2026 at 4:10 PM IST

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ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (etv bharat)

ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ?

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰਦੀਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।

barnala pond news
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ (etv bharat)

"ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਲੰਡਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।"- ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਚਾਚਾ

BARNALA POND DEATH NEWS
ਰੋਂਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ (etv bharat)

ਪਿੰਡ ਚ ਪਸਰੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8:30 ਵਜੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

BARNALA POND DEATH NEWS
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ (etv bharat)

"ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।"-ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਚਾਚਾ

BARNALA POND DEATH NEWS
ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ (etv bharat)

ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

ਨਿੱਜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਟੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ।

BARNALA POND DEATH NEWS
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲ (etv bharat)

ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਨਿੱਜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ

BARNALA POND DEATH NEWS
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਪਸਰਿਆ ਮਾਤਮ (etv bharat)

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।

BARNALA POND DEATH NEWS
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (etv bharat)

TAGGED:

ਬਰਨਾਲਾ ਕਾਲੇਕੇ ਛੱਪੜ ਹਾਦਸਾ
ਬਰਨਾਲਾ ਛੱਪੜ ਹਾਦਸਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਛੱਪੜ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
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BARNALA POND NEWS

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