ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

A YOUNG MAN COMMITTED SUICIDE
Published : April 9, 2026 at 8:50 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।"

"ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਹੈ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤ ਉਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ।"

"ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ"

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਰੁ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀਪੀ ਮੁਰਾਦ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ 32 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਢਿੱਲੂ ਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਂਗੇ, ਏਸੀਪੀ ਮੁਰਾਦ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਂਗੇ, ਬਿਕਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

