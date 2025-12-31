90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਫਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾ

90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਫਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ 90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
Published : December 31, 2025 at 4:10 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਦਰਾਅਸਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ 90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ 90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ'
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਪੈਡ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ'
ਸਥਾਨਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।'
'ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰੋਂ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।