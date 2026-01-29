ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਝੁਲਸਿਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜੀਆਂ

ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਝੁਲਸਿਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜੀਆਂ
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਝਪੇਟ ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : January 29, 2026 at 10:19 PM IST
ਮੋਗਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੇਦੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 66 ਕੇਵੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਲੜੀਆਂ 66 ਕੇਵੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਲਾਸਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫੈਲਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 66 ਕੇਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।