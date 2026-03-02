15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜਾਦੂ ਸਿੰਘਾ ਰੋਡ 'ਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : March 2, 2026 at 2:47 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ- ਜਾਦੂ ਸਿੰਘਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੀ ਲਾਸ਼
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੌਜਵਾਨ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬਟੂਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬਟੂਆ ਕਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਟੋਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।" -ਮਦਨ ਲਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਟੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੰਗਨੀ ਵਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਤਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੰਗਨੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"