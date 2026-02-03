ETV Bharat / state

32 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੱਸੀ ਹੱਡਬੀਤੀ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 3, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦਾ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਪਾਲ ਨਾਲ 32 ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਟਲਖਪਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਪਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਬਣਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜ਼ੋਰ

"ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜੇਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਬਣਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਾਈ।" - ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲੋ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ ਬੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਲ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, "ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?" ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮੇਲ ਹੋਇਆ।

ਪਤਨੀ ਸਿਕੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।" ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹਿ ਗਿਆ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

