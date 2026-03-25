ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ ਲਾਪਤਾ

ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ ਲਾਪਤਾ
ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੈਰੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
Published : March 25, 2026 at 10:12 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ'
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕੈਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰਬਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਗਏ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਬਤੌਰ ਮਿਸਤਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਭਾਲ'
ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਬਲ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਉੱਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਮਾਂ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਘਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।'
'ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ-ਇਜਰਾਇਲ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵੀਰਬਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀਰਬਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਦੁਬਈ ਬਤੌਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਜਲਦ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।