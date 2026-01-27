ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਤੀ, ਕੀਤਾ ਸਸਕਾਰ
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ।
Published : January 27, 2026 at 5:46 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (23) ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਖਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ
ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਖਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਿੱਢ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜੋ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਮਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਟੂਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਦੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 23 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
"ਪੌਣੇ ਦੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ।" -ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 17/01/2026 ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੀ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।