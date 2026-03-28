ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਲਾਪਤਾ, ਸਾਂਸਦ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।

Published : March 28, 2026 at 7:52 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਮਣਯਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'2024 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ'

ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲਾਪਤਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਕਵਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਧਰੇ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।"- ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ,ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ

'ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'

ਇਸ ਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਲਏ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਨੂੰਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਈ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਲਖਬੀਰ

ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੀਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਸਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ।

'ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮਾਮਲਾ'

ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।"

