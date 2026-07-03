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ਸਾਲੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ, ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ

ਇੱਕ ਸਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜੀਜੇ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Tarantaran murder jijja
ਸਾਲੇ ਨੇ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 3, 2026 at 8:30 PM IST

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Updated : July 3, 2026 at 8:38 PM IST

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ਤਰਨਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਆਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ (etv bharat)

ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੁੱਸੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਹੁਰੇ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਲਈ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁਰੇ ਗਏ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਲਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸਾਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

'ਜੀਜੇ ਦੀ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਮੌਤ'

ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਜਨ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

  • "ਸਾਜਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਜਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 92 ਫੀਸਦ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"- ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ

ਬਚਾਉਣ ਗਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਜਨ ਵੀ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Last Updated : July 3, 2026 at 8:38 PM IST

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