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ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਦਭਰੇ ਹਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਦੋਸਤ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਭੇਦਭਰੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ।

LUDHIANA YOUTH MYSTERIOUS DEATH
ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਦਭਰੇ ਹਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 8, 2026 at 5:20 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਰੇ ਹਲਾਤ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਭੇਦਭਰੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਭੇਦਭਰੇ ਹਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV BHARAT)

'ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ'

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।'

'ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਫਾਈ'

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਾਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

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ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਤ
LUDHIANA MYSTERIOUS DEATH
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ
LUDHIANA YOUTH MYSTERIOUS DEATH

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