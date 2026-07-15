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ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, RAF ਜਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਬਾਹਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

Pathankot woman jumped into canal
ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ RAF ਜਵਾਨ ਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 15, 2026 at 10:50 PM IST

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ਪਠਾਨਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਏਐਫ) ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ETV BHARAT)

ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਗਾਈ ਦਾਅ 'ਤੇ

ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਰਫਾਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ - ਇੱਕ ਆਰਏਐਫ ਜਵਾਨ ਜੋ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ - ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਏਐਫ ਜਵਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਸਵੇਰੇ 8.30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਦਿਖੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ।"-ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਰਏਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ।"

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ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵਾਨ ਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
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PATHANKOT WOMAN JUMPED INTO CANAL

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