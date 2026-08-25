ਚਾਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਨਿਕਲੀ ਕਾਤਲ !

ਚਾਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਨਿਕਲੀ ਕਾਤਲ !
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : August 25, 2026 at 2:31 PM IST
ਜਲੰਧਰ/ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੇਰਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਹੀ ਚਾਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਤੀ
ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਰਿੰਕੂ ਵਾਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਹਾ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।'
ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ
ਭਾਣਜੇ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭਗ 5:45 ਵਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।"
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 105, 123 ਅਤੇ 3(5) ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 81 ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"