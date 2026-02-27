ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਨੋਖਾ 'ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ', ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੁਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਨੋਖਾ 'ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ', ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੁਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਇਹ 'ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ' ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2023 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ...
Published : February 27, 2026 at 7:35 PM IST
ਨਗਮਾ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਅਨੌਖੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੁਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਸਮੇਂ" ਨੂੰ ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਂਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੀ. ਸੀ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਇੰਦਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ" ਮਾਡਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ
ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। "ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ" ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦੀ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਲੋੜਵੰਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਨਕੋਡ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਛੁਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਨਕਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਮੰਦਰ, ਪਾਰਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ
ਪੀ.ਸੀ. ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
'ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ'
ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰੁਣੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਆਈ.ਡੀ., ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 2019 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਲੋਕ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 450 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ" ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।