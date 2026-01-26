ETV Bharat / state

77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਅਟਾਰੀ–ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

77TH REPUBLIC DAY
77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (ETV Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

January 26, 2026

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦੇਸ਼ ਦੇ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਅਟਾਰੀ–ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਅਟਾਰੀ–ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ETV Bharat)


ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੈਡ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ

ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੈਡ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। “ਭਾਰਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ”, “ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਅਤੇ “ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਯੋਜਿਤ ਰਿਟਰੀਟ ਸਮਾਰੋਹ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੰਗੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ।

77TH REPUBLIC DAY
“ਭਾਰਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ”, “ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਅਤੇ “ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ (ETV Bharat)

ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, "ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਅਤੇ "ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਸੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ," "ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ," ਅਤੇ "ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।

77TH REPUBLIC DAY
ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ (ETV Bharat)

ਅਟਾਰੀ–ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਹੰਚੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ।"

77TH REPUBLIC DAY
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ (ETV Bharat)


ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਮਾਹਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ੋਅ, ਗਨ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।"

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਅਰੁਣ ਮਾਹਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।"

77TH REPUBLIC DAY
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਝਾਕੀ (ETV Bharat)

ਫੌਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ

ਇਸ ਸਾਲ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੌਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਝਾਕੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਉਕਰਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਹੱਥ' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

77TH REPUBLIC DAY
ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ (ETV Bharat)

ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਝਾਕੀ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 'ਏਕ ਓਂਕਾਰ' (ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 'ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ' ਦੀ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਝਾਕੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ" ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ "ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ" ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾ ਹੈ। ਝਾਕੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪਤਾਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8 ਮਈ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਪਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

77TH REPUBLIC DAY
“ਭਾਰਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ”, “ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਅਤੇ “ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ (ETV Bharat)

ਹੁਣ, ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

