ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਔਰਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ

ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਔਰਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ
ਅਫਰੀਕੀ ਔਰਤ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪਹੁੰਚੀ।
Published : March 21, 2026 at 6:27 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਰ ਪਿਲੇ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਲੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਪਿਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਸਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੋਰੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਪਿਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਏ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ PB-09 (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਲੇ
ਔਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ
ਅਫਰੀਕੀ ਔਰਤ ਪਿਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਪਿਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਠੰਢੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਬਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।"