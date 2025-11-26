ETV Bharat / state

ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

STRAY ANIMAL ATTACKS CHILD
ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 26, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
ਸੰਗਰੂਰ/ਸੁਨਾਮ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚੀ।

ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ (Etv Bharat)

"ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ"

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੰਦਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।"

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ (Etv Bharat)

"ਦੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ"

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਈਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ (Etv Bharat)

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

