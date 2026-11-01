ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਪਿੰਡ ਸੈਨਪੁਰ ਅੱਬਲ ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : November 1, 2026 at 5:41 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਨਪੁਰ ਅੱਬਲ ਖੈਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਫੌਜੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਫੌਜੀ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ,ਭਰਾ, ਭਰਜਾਈ, ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿੰਮੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
"ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।"-ਸਿੰਮੀ ਸੈਣੀ, ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਿੰਮੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਨੇ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸਿੰਮੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਦਰਜ
ਉਧਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਏਐਸਆਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"