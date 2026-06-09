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ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਨਰਮੰਦ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

HUNAR DA LANGAR
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁਨਰ ਦਾ ਲੰਗਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 9, 2026 at 7:27 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 'ਡਾਇਮੰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ (ETV BHARAT)

2002 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ

ਡਾਇਮੰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀਨੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 500 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ, ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਿਹੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

PROVIDING FREE VOCATIONAL TRAINING TO WOMEN
ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਖਲਾਈ (ETV BHARAT)

"ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 2002 ਤੋਂ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 36000 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" - ਵੀਨੂ ਗੋਇਲ, ਡਾਇਮੰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁਨਰ ਦਾ ਲੰਗਰ

ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

PROVIDING FREE VOCATIONAL TRAINING TO WOMEN
ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁਨਰਮਮੰਦ (ETV BHARAT)

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ

ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੀਨੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਸਕਣ।

"ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ।" - ਕਿਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਔਰਤ

PROVIDING FREE VOCATIONAL TRAINING TO WOMEN
ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ, ਮਹਿੰਦੀ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਖਲਾਈ (ETV BHARAT)

ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ

ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਆਈ ਕਿਰਨ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ , ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ।

"ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਦੇ-ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਗਈ, ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਫਲ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।"- ਰਾਧਾ ਤਾਇਲ ,ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ

PROVIDING FREE VOCATIONAL TRAINING TO WOMEN
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ (ETV BHARAT)

ਸਿੱਖਣ ਆਈ ਕੁੜੀ ਬਣੀ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ, ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਲੂਨ

ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਧਾ ਤਾਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

PROVIDING FREE VOCATIONAL TRAINING TO WOMEN
ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਖਲਾਈ (ETV BHARAT)

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HUNAR DA LANGAR
ਹੁਨਰ ਦਾ ਲੰਗਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ
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