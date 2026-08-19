ETV Bharat / state

Pizza ਸ਼ੌਪ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਘਟਨਾ CCTV ‘ਚ ਕੈਦ

ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੀਜ਼ਾ ਫਰੋਮ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

FIRING AT LUDHIANA PIZZA SHOP
ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੌਪ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 19, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੀਜ਼ਾ ਫਰੋਮ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਾਅ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੋਪੀ ਲਹੋਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੋਪੀ ਲਹੋਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕੱਲ ਰਾਤ ਪੀਜ਼ਾ ਫਰੋਮ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੇਲਰ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।" ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Firing at Ludhiana Pizza Shop
ਗੋਪੀ ਲਹੋਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (Viral post)

ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।"


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

LUDHIANA FIRING
ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ
LUDHIANA FIRING CCTV
LUDHIANA PIZZA SHOP FIRING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.