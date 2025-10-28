ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਦੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ

ਬੱਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਵਾਰ ਸਨ।

BUS ACCIDENT IN KHANNA
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 28, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਜ਼ ਨੇੜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 6 ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ (Etv Bharat)

ਟਰੱਕ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੱਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਡਿਵਾਈਡਰੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਿਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੱਚਿਆ ਚੀਕ-ਚੀਹਾੜਾ

ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ”। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ"। ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਭਸੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। “ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ”

ਖੰਨਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ
BUS TRUCK COLLISION IN KHANNA
ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ
PUNJABI NEWS
KHANNA BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਧੋਖਾ

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਾਟਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਕੇਤ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

VinFast VF6 ਅਤੇ VF7 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.