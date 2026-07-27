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ਓ ਤੇਰੀ, ਅੱਡੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਕਾਂਡ, PRTC ਬੱਸ ਚੋਰੀ, ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Bus stolen from Morinda bus stand
ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸ਼ਟੈਂਡ ’ਚੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚੋਰੀ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 27, 2026 at 5:15 PM IST

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ਰੂਪਨਗਰ: ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਕਟਾਣੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸ ’ਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ (ETV BHARAT)

ਬੱਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ?

ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿੱਪੂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਪੀ. ਬੀ. 65 ਏ ਕੇ 4954 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਰਾਤੀਂ 8 ਵਜੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਸ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਜੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਬੱਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਖਰਾਬ ਹਨ।"

"ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿੱਪੂ ਬੱਸ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਕੁ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਾਲੇ ਵੀ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।"-ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੱਸ ਚਾਲਕ

ਮਿਲ ਗਈ ਬੱਸ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ

ਪੀ.ਆਰ. ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਬੱਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖਰਾਬ ਹਨ।"

"ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਕਟਾਣੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਟਾਣੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"- ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਚੀਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ

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ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੋਰੀ
BUS STOLEN FROM MORINDA BUS STAND

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