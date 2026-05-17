ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ

ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : May 17, 2026 at 4:00 PM IST
ਹੁਸ਼ਿਰਆਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ'
ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਰੁਟੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਦੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁੜ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਰ ਕੈਦੀ ਨਸੀਬ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। - ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ
'ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੈਦੀ'
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ' ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੈਦੀ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7 ਅਪਰਾਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ,ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।'
🚨 The CCTV footage from Hoshiarpur has raised serious questions over the deteriorating law and order situation in Punjab.— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) May 17, 2026
👉 In the shocking visuals, a prisoner can be seen repeatedly attacking a police personnel, leading to a violent clash between the two.
👉 The final outcome… pic.twitter.com/s0ltfLiGbI
'ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ'
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਢਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ PR ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'