ਪਿੱਟਬੁੱਲ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚਿਆ, ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਪਿੱਟਬੁੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 12, 2026 at 9:44 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 10:17 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਪਿੱਟਬੁੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸਭਰਵਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਸਭਰਵਾਲ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਸਭਰਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਾਲਤੂ ਪਿੱਟਬੁੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦਹਿਲ ਲੋਕ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਬੁੱਲ ਦਾ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਪਿੱਟਬੁੱਲ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਖਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਟਬੁੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਡੀਐਸਪੀ ਜੰਗਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਬੁੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਹਿਲਾ ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਬੁੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 291 BNS ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"-ਜੰਗਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ,ਡੀਐਸਪੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ?
ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 291 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਡੀਐਸਪੀ ਜੰਗਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"