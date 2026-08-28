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ਜਸਬੀਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਅੰਦਰ ਛਿੜਿਆ ਕਲੇਸ਼, ਸਿੱਧੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ !

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Jasbir Singh Garhi Halka Incharge
ਜਸਬੀਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 28, 2026 at 9:12 PM IST

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ਰੂਪਨਗਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ (etv bharat)

ਚੰਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੰਪ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

"2015 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪੰਪ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀਂ ਜੇ ਜਸਬੀਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ।"-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ

ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਵੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।"-ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਸਬੀਰ ਗੜ੍ਹੀ !

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।

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AAP CONTROVERSY JASBIR SINGH GARHI
JASBIR SINGH GARHI CHAMKOR SAHIB
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵਾਦ
ਜਸਬੀਰ ਗੜ੍ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ
JASBIR SINGH GARHI HALKA INCHARGE

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