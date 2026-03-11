ETV Bharat / state

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੌਗਾਤ: 360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ 'ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 350 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ 'ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ' ਬਣੇਗਾ।

LIVASA HOSPITAL IN LUDHIANA
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 11, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ' ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ 'ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ', ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (Etv Bharat)

"360 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 360 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 300 ਤੋਂ 350 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ"

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ , ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ , ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ, ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੀਨਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 8 ਤੋਂ 10 ਸਫਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

"ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।"

TAGGED:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ
NEW HOSPITAL IN LUDHIANA
SANJEEV ARORA NEW STATEMENT
NEW HOSPITAL WITH 350 BEDS
LIVASA HOSPITAL IN LUDHIANA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.