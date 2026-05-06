ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ’ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : May 6, 2026 at 3:36 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ।"
ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ?
ਭੁਵਾਕ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਭਰਭੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਏਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰ ’ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।" ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।" ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।