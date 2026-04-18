ਡੈਂਟਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਅੱਗ, 40 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 18, 2026 at 2:36 PM IST

ਮੋਗਾ: ਮੋਗਾ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੁਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿੰਗ-ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੂਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

'ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ'

ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇਲ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਯੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।' ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਤਿਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 40/50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।'

