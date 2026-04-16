ਚਿਰਾਗ ਨਾਲ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਣੇ ਸੜਿਆ ਸਾਰਾ ਘਰ

ਚਿਰਾਗ ਨਾਲ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਣੇ ਸੜਿਆ ਸਾਰਾ ਘਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚਿਰਾਗ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : April 16, 2026 at 4:21 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਅਜਨਾਲਾ: ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸਵੇਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚਿਰਾਗ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25/30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2 ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੜਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਹਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ।'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਘਰ ਦੇੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।