ਇੱਕ ਹੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

FIRE BREAKS OUT AT GENERAL STORE
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਰ ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 25, 2026 at 5:25 PM IST

ਖੰਨਾ: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੀ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਹੰਝੂ (Etv Bharat)

ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਰਦ

ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਬਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਭੜਕ ਉਠੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।"

“ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਏ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ।

"ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵਾਂ।” - ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ

ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ (Etv Bharat)

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਰਾ, ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਗਮਗੀਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਪੰਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ

ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਝੋੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਏਐਸਆਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।

FIRE BREAKS OUT BAHLOLPUR VILLAGE
PUNJABI NEWS
KHANNA FIRE NEWS

