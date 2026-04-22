ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 22, 2026 at 3:55 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਾਪੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਜਲ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਜਾਪੀਰ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਜਲ ਦੇ ਪਤੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਗੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਫੋਨ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੌ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੌ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੌਣ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆਈ, ਮੈਂ ਅਵਾਜ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਜਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਅਵਾਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਜਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਾਜਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।"

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲੜਕੀ ਕਾਜਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

