ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਸ਼ਖਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਸ਼ਖਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
Published : October 29, 2026 at 1:52 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਸ਼ਖਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਣੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
4 ਤੋਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਤੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੇਜ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਬੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇੰਝ ਬਚੀ ਜਾਨ
ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਭਜਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ , ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ।"
"ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।"- ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਛੇ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਗਜੋਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
"ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਸਤੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"- ਪ੍ਰਮੋਦ ਰਾਜ, ਏਸੀਪੀ
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