ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਾਰਾ, ਬਲਦੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਕਤੂਰਾ, ਹੋਈ ਮੌਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Thrown the puppy blazing tandoor
ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਕਤੂਰਾ (ani)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 7:36 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਨਟਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤੂਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਡੀਐਸਪੀ ਪੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 26 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1.40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1:40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।

