ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਾਰਾ, ਬਲਦੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਕਤੂਰਾ, ਹੋਈ ਮੌਤ

ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਾਰਾ, ਬਲਦੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਕਤੂਰਾ, ਹੋਈ ਮੌਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : May 18, 2026 at 7:36 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਨਟਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Chandigarh: The incident occurred in the Bapu Dham colony of sector 26. Where a puppy allegedly thrown alive into a burning Tandoor. pic.twitter.com/yQUqbxB1Ny— IANS (@ians_india) May 17, 2026
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤੂਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਡੀਐਸਪੀ ਪੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 26 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1.40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
Chandigarh: DSP P Abhinandan says, ''This incident happened in Bapu Dham, which comes under the jurisdiction of Sector 26 Police Station and Bapu Dham Chowki. We got the message of the incident on 15th May. This incident happened on 15th May morning around 1.40 am. The… pic.twitter.com/quXnNlBogV— IANS (@ians_india) May 17, 2026
ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1:40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।