ਵਿਆਹ 'ਚ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਖਾਣਾ-ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ, ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ !

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 27, 2026 at 6:42 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ (ETV BHARAT)

ਮੂਨਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੂਨਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਥੱਲੇ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਗੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ (ETV BHARAT)

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਮਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਖਾਣਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ"।

ਡਾਕਟਰ ਕਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ (ETV BHARAT)

'ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ'

ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ 80 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ (ETV BHARAT)

