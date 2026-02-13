ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੋਠੀ
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
Published : February 13, 2026 at 9:21 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ ਨੱਥਾ ਪਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
'ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 49 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੋਠੀ'
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਠੀ 2018 ਵਿੱਚ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 49 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਠੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜਿਆਦਾ ਮੀਹਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਠੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
'ਚੱਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2002 ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ 25 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਐਨਆਰਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਐਨਆਰਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਠੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ ਪੈਕਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਲਿਖਤੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।