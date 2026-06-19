ETV Bharat / state

MA, B.ED, M.PHIL ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਰੇਹੜੀ ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਲਾਮਾਂ, ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

lecturer girl run dhaba in bathinda
MA, BED, MPHIL ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ ਢਾਬਾ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 19, 2026 at 9:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਕੀ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਢਾਬਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਢਾਬਾ (ETV BHARAT)

'ਹਲਾਤ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ'

ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਬਾਉਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੂਪ ਇੰਨਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਰਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਕੀ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਚੂਰੀ, ਲੱਸੀ, ਹਾਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

lecturer girl run dhaba in bathinda
ਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਾਲ (ETV BHARAT)

ਮੈਂ MA, B.ED, MPHIL ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ

lecturer girl run dhaba in bathinda
ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ (ETV BHARAT)

ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"

lecturer girl run dhaba in bathinda
ਕੂੰਡੇ ਕੋਟਣੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਟਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ (ETV BHARAT)

ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਨੂਨ

ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

lecturer girl run dhaba in bathinda
ਢਾਬੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ (ETV BHARAT)

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"

lecturer girl run dhaba in bathinda
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਾਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਢਾਬਾ (ETV BHARAT)
  • "ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" -ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ,ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ
lecturer girl run dhaba in bathinda
ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਸੀ (ETV BHARAT)

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਲੱਸੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"

TAGGED:

LECTURER GIRL RUN DHABA IN BATHINDA
BATHINDA LECTURER GIRL OPEN DHABA
ਬਠਿੰਡਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੁੜੀ ਢਾਬਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਢਾਬਾ
LECTURER GIRL RUN DHABA IN BATHINDA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.