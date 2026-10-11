ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੁਟੇਰੀ ਲਾੜੀ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ 51 ਲੱਖ ? ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : October 11, 2026 at 5:03 PM IST
ਜਗਰਾਓਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 51 ਲੱਖ ਦੀ ਕਥਿਤ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੱਦਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ 51 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ।"
"ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ 51 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣਂ ਨਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"-ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੀ ਭਾਰਤ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਏਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"