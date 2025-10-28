ਇਰਾਕ ‘ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਡਬੀਤੀ
ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੀ ਮੋਗੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...
Published : October 28, 2025 at 8:23 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਰਾਕ 'ਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕੀ।
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਰਾਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।"
'ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ'
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਰਾਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।"
"ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"- ਪੀੜਤਾ
'20 ਤੋਂ 25 ਕੁੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੀਆ'
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ " ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।"
'ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਮ'
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।"
"ਏਜੰਟ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੇਮਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।,ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।"- ਪੀੜਤਾ
'ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੋ'
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੋ ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।"
'ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ'
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਏਜੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਨੀ ਕੁ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ।"
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਵਰਕ ਪਰਮਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ।"