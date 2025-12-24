ਲੁਟੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ, ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਈ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : December 24, 2025 at 3:16 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਚਾਕੂ ਸੱਟ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੰਬਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੁਟੇਰਾ ਨਕਦੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲੇ (ਕੈਸ ਬਾਕਸ) ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖ ਲੁਟੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਕੂ ਸੁੱਟ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਬਹਾਦਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੀ ਵਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ। ਸੋਨੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲੁਟੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਲੜਕੀ ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"