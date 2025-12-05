ETV Bharat / state

ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼? ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਚੈਨ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ (ETV Bharat)
Published : December 5, 2025 at 3:42 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ (ETV Bharat)

ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ

ਜੀ ਹਾਂ... ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨਵੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ

ਪੀੜਿਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾਵਰ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੈਨ, ਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਨਕਦ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀੜਿਤ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ।

ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਨਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

