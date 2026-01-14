ਤਿਓਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਪਿਓ ਧੀ, ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਣੀ ਕਾਲ

ਤਿਓਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਪਿਓ ਧੀ, ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਣੀ ਕਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਪਿਓ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : January 14, 2026 at 4:07 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਗ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 5 ਲੋਕ ਸਨ ਮੌਜੂਦ
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਧੀ ਜੋ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ) ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗ ਗਏ।
ਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉੱਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਗਲੀ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧੂਮ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਰ ਰਾਤ, ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ । ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ (86), ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪਾਹਿਜ ਧੀ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ (30), ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਧੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ।'
"ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਡਰੈੱਸ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਫਸੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ।" - ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਬੇਟੀ
'ਤੰਗ ਗਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ'
ਬੀ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੰਗ ਗਲੀ ਕਾਰਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।