ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੜਕੰਪ, 7 ਫਲਾਈਟਾਂ ਡਾਇਵਰਟ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : September 7, 2026 at 2:32 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਏਰੀਏ ‘ਚ 2 ਤੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
7 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਇਵਰਟ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 9 ਵੱਜ ਕੇ 42 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਏਟੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਡਰੋਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਟੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੌਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜੀਐਸਈ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਫਲਾਇਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਰੋਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਫਲਾਇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫਲਾਇਟਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ 5 ਫਲਾਇਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਫਲਾਇਟਾਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੀਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫਲਾਇਟਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਾਇਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫਲਾਇਟ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਏਐਸਆਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਡਰੋਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਝੋਟੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਡਰੋਨ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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