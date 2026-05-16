ਬੋਰਵੈੱਲ ਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਸੂਮ ਗੁਰਕਰਨ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰ ਏ ਇਲਾਜ

ਬੋਰਵੈੱਲ ਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਸੂਮ ਗੁਰਕਰਨ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰ ਏ ਇਲਾਜ
ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Published : May 16, 2026 at 6:42 AM IST
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ।
Hoshiarpur, Punjab: A three-year-old boy, Gurkaran Singh, was rescued safely after falling into a borewell in Chak Samana village, Hoshiarpur, following a nearly nine-hour joint operation by NDRF, SDRF, Punjab Police, and district administration. The child was taken to hospital… pic.twitter.com/Z1vh7UsvfA— IANS (@ians_india) May 15, 2026
'9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ'
ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਘੰਟੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੱਕ ਸਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ, ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਸਕਿਊ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
Hoshiarpur, Punjab: A three-year-old child, Gurkaran, was rescued from a borewell in Hoshiarpur’s Chak Samana village after 12:00 AM by NDRF and administration teams and taken to hospital for treatment and monitoring pic.twitter.com/8DPTDOY5vt— IANS (@ians_india) May 15, 2026
'ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰ ਏ ਇਲਾਜ਼'
ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'
Hoshiarpur, Punjab: Minister Ravjot Singh says, " ...the child is alive and was moving. we are taking him to the hospital. we will get him treated for any further injuries" pic.twitter.com/8WAwmLqquE— IANS (@ians_india) May 15, 2026
'ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਥ'
ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, "ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਨਜੀਓ ਟੀਮ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅੰਗ ਸਥਿਰ ਹਨ'।
Hoshiarpur, Punjab: SSP Sandeep Kumar Malik says, " by the grace of guru maharaj, the child was brought out safely. in this operation, the ndrf team, our staff, civil administration, ngos including the baba deep singh ngo team, fire brigade, and medical team all worked very hard.… pic.twitter.com/qKJGx5ZUiN— IANS (@ians_india) May 15, 2026
' ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ'
ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਗੁਰਕਰਨ (ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੱਚਾ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।