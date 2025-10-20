ETV Bharat / state

"ਦੀਵੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਟਾਕੇ ਲੈਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ", ਖੁਦ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੀਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

CHILD MAKING SELLING LAMPS
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੀਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 20, 2025 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ‌। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਫਿਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੀਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ (ETV Bharat)

8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਦੀਵੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੀਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਮਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦੀਵੇ ਤੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਦੀ 2 ਕੁ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਵੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ।" - ਬੱਚਾ, ਦੀਵੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ

CHILD MAKING SELLING LAMPS
ਖੁਦ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਬੱਚਾ (ETV Bharat)

ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੀਵੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਵੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

CHILD MAKING SELLING LAMPS
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਦੀਵੇ (ETV Bharat)

ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੜੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ।" ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

DIWALI AT SRI MUKTSAR SAHIB
DIWALI 2025
8TH GRADER SELLING LAMPS
ਦਿਵਾਲੀ 2025
CHILD MAKING SELLING LAMPS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

Meesho ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਤਿਆਰ, SEBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.