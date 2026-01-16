ETV Bharat / state

ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਬਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਸੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤਬਾਹ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਪਰੇ ਹਨ।

KAPURTHALA CAR CAUGHT FIRE
ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਬਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਸੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤਬਾਹ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 16, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ,ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡੀਕਾ ਵਿਸਟਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਕਾਰ (ETV BHARAT)

'ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਅੱਗ ਕਾਰਣ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਈ ਕਾਰ'

ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਬੋਨਟ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬੋਨਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਕਾਰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਨੇੜਲੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਦੌੜੇ ਪਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ।

ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ।-ਕਾਰ ਚਾਲ

'ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਾਰ'

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਾਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।'

ਮੋਗਾ 'ਚ ਬਗੈਰ ਚਾਲਕ ਦੌੜੀ ਕਾਰ (ETV BHARAT)

'ਮੋਗਾ 'ਚ ਬਗੈਰ ਚਾਲਕ ਦੌੜੀ ਕਾਰ'

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਰਿਵਰਸ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੀਸੀਆਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰ ਰਿਵਰਸ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਪਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ ਨੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਐਕਟਿਵਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੌਂਦ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕੀ। ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ ਉਸਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।




TAGGED:

KAPURTHALA CAR FIRE
ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਾਰ ਅੱਗ
ਮੋਗਾ ਹਾਦਸਾ
ਕਾਰ ਹੋਈ ਸੁਆਹ
KAPURTHALA CAR CAUGHT FIRE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.