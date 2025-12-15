ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ।
Published : December 15, 2025 at 3:52 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਆਈਵੀ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੈਂਟ ਜੋਸੇਫ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਜਰੀਏ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ।
Jalandhar, Punjab: Two Jalandhar schools in jalandhar, IVY World School and St. Joseph School, received threat emails, causing panic among parents. Authorities also reported a threat to blow up Jalandhar’s railway tracks, prompting heightened security and concern pic.twitter.com/vq4AjbbrSJ— IANS (@ians_india) December 15, 2025
ਸਹਿਮੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ
ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੰਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।'
#WATCH | Jalandhar, Punjab: ACP North Jalandhar Sanjay Kumar says, " the school received an email, and the principal also received a message containing a threat. the cyber team is investigating the email... the threat is that they want to demolish the school." https://t.co/W3Q8nRjd9o pic.twitter.com/F9d80znI9J— ANI (@ANI) December 15, 2025
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬਹਾਨਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਅ ਜਾਂ ਸਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
#WATCH | Jalandhar, Punjab: A bomb threat was received at three prominent schools. The students were subsequently sent home as a precautionary measure. pic.twitter.com/rkCdCnLUOa— ANI (@ANI) December 15, 2025
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਸੀਪੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਈਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਸੀਪੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
Jalandhar, Punjab: One of the guardian says, " a threatening email was received at the school, and we have come to pick up our children. there were also lapses in security, as no one was being questioned or checked while entering or exiting the school...." pic.twitter.com/M7iYQkBnJN— IANS (@ians_india) December 15, 2025
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਮੇਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।