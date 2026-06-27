ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ।
Published : June 27, 2026 at 3:48 PM IST
ਮਾਛੀਵਾੜਾ (ਖੰਨਾ) : ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੇਡੋਂ ਬੇਟ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੇਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਕਾਂ, ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਮਾਤਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰੂਬੀਕੋਨ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 21ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਸੈਸਲ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਸੇਖਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਫਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।"
"ਸੇਖਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਚਾਕਨ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"-ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੇਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ
ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੇਖਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਹੱਸਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਤਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੇਖਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਸਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਹੇਡੋਂ ਬੇਟ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਮ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।