ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਹੈਵਨਲੀ ਏਂਜਲ’ ਬਾਲ ਘਰ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਫਰਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈਵਨਲੀ ਏਂਜਲ ਬਾਲ ਘਰ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Heavenly Angels Children Home
ਥਾਣਾ ਦੋਰਾਹਾ (ETV Bharat GFX)
Published : March 11, 2026 at 7:54 PM IST

ਖੰਨਾ: ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਵਨਲੀ ਏਂਜਲ ਬਾਲ ਘਰ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਹੈਵਨਲੀ ਏਂਜਲ’ ਬਾਲ ਘਰ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਫਰਾਰ (ETV Bharat)

ਬਾਲ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 8 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਰਾਹਾ ਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਰਾਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "8 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵਨਲੀ ਏਂਜਲ ਬਾਲ ਘਰ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਰੀਬ 3.30 ਵਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬਾਲ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।"

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਝਾਂਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਰਾਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Heavenly Angels Children Home
ਹੈਵਨਲੀ ਏਂਜਲ ਬਾਲ ਘਰ (ETV Bharat)


ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 3 ਕੇਸ

ਦੋਰਾਹਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਹੈਵਨਲੀ ਏਂਜਲ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

