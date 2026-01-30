ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੱਟਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਸੜ ਗਏ ਹੱਥ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ
ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਫੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
Published : January 30, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 3:19 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੜ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ'
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰੀ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗੀਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਪ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸੂਪ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10-10 ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਅੱਧਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ'
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਗੌਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕਦਮ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਸੜਿਆ ਹੋਵੇ।"
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਲੈਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਚਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਉੱਥੇ ਫੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ।
"ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ।"- ਗੌਰਵ, ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ
'ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ'
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਹੀ ਸਿੱਕਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਆਖਿਰ ਫਟੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਤੂ ਫਟ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫਟ ਜਾਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।